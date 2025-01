RIMINI. È morto a Poona, in India, il regista e produttore cinematografico riminese Antonino Lakshen Sucameli, nato a Rimini il 24 febbraio 1956. La notorietà gli arrivò nel 1995 con il film “Blue Line” cui seguirono “Zorba il Budda” nel 2004 e “Osho, the movie” nel 2022, progetto di una vita dedicato a uno dei maestri spirituali più famosi del mondo, incontrato in India nel 1978.