Rimini, è morto il muratore caduto dal ponteggio VIDEO

Ha avuto un epilogo tragico l’incidente sul lavoro del primo pomeriggio di oggi a Rimini in via Coletti. È morto il 59enne muratore precipitato dall’impalcatura. Di nazionalità albanese, era stato trasportato con urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena, ma non c’è stato nulla da fare. Verso le 13.30 di oggi, l’uomo ha perso l’equilibrio precipitando e atterrando nel terrazzo dell’inquilino al primo piano che ha sentito il tonfo ed ha avvisato i soccorsi.

Sul posto i sanitari del 118 che dopo averlo inizialmente rianimato e stabilizzato sul posto, hanno trasportato d’urgenza in elisoccorso l’operaio al Bufalini di Cesena. Le sue condizioni sono subito apparse molto gravi e purtroppo poche ore dopo ne è stata diagnosticata la morte. Sul posto anche i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia di Stato ai quali ora toccherà ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.