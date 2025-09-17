Rimini, è morto il dottor Matteo Versari, psichiatra e triatleta

Lutto nel mondo sanitario e sportivo riminese per l’improvvisa scomparsa a soli 50 anni del dottor Matteo Versari. Il personale dell’Ospedale Infermi ha ricordato il “giovane Psichiatra Ospedaliero competente, capace e disponibile che sapeva unire queste tre caratteristiche nella cura dei Pazienti e aggiungerne bellezza, gentilezza e pace, prematuramente deceduto”. Amante dello sport e triatleta, Versari è scomparso nella notte tra martedì e mercoledì. “Siamo vicino - continua la nota - alla moglie Elena e al figlio Emanuele, alla madre Adriana e al fratello Marco e agli amici vicini e lontani - scrivono ancora i sanitari dell’Ospedale Infermi di Rimini - in questo momento di grande compassione pensiamo a ricordarlo per tenerlo sempre a noi, che l’abbiamo incontrato, con cui abbiamo lavorato, che l’abbiamo stimato e amato, per tenerlo sempre a noi vicino”.

Cordoglio anche da parte del Triathlon Duathlon Rimini: “Oggi avremmo voluto celebrare le belle prestazioni dei nostri giovani alla Finale di Coppa Italia di Porto Sant’Elpidio, ma il dispiacere ed il dolore per l’improvvisa scomparsa del nostro amico e compagno di squadra Matteo Versari sono troppo forti! I nostri ragazzi certamente ci capiranno. Una bella persona, innamorata del nostro sport, sempre disponibile quando il TD ha avuto bisogno, pronto a dare il proprio supporto, anche professionale, alla nostra squadra. Sempre con la battuta pronta e dall’ironia sottile, col sorriso sulle labbra, un professionista con cui il confronto era sempre stimolante ed interessante, un amico con cui è stato sempre piacevole condividere esperienze di vita, non solo di sport. Il nostro pensiero va ora a Lele, nostro giovanissimo atleta che fa triathlon “come Matte” ed ad Elena che abbracciamo forte in questo difficile momento”.