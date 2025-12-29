Rimini. E’ morto Giorgio Giovagnoli

E’ morto Giorgio Giovagnoli, storico dirigente del Comune ed ex presidente del Consiglio comunale.

Era nato a Pedrolara di Coriano il 27 aprile 1942. Laureato in Sociologia all’Università di Urbino, fino all’ottobre del 1999 ha ricoperto il ruolo di Dirigente presso il Comune di Rimini con funzioni di Capo di Gabinetto, Direttore delle Relazioni Esterne e Internazionali e Capo del Cerimoniale. Come responsabile del settore della Cooperazione allo Sviluppo e della Solidarietà Internazionale e come membro di Associazioni del volontariato ha partecipato a missioni umanitarie nella ex Jugoslavia (Mostar e Sarajevo), in Albania e nelle tendopoli dei profughi Saharawi, nel deserto del Sahara, a scopi di pace in Israele e nei territori palestinesi. Nella legislatura 2006 ha ricoperto la funzione di Presidente del Consiglio Comunale di Rimini. Ha svolto attività di pubblicista e ha scritto alcuni volumi di contenuto storico, culturale e politico.

«Un dolore personale e una grande perdita per la città - scrive il sindaco Jamil Sadegholvaad - . Giorgio è stato per anni dirigente del Comune di Rimini e quindi, dal 2006 al 2011, presidente del Consiglio Comunale. Ha sempre mantenuto una fortissima coerenza e fedeltà alla sua idea di impegno politico e civile: aiutare gli altri, che abitassero a pochi metri dalla sua casa oppure in quei Paesi in difficoltà, lontanissimi migliaia di chilometri da Rimini. Una di quelle persone che sono fondamentali per la crescita e la coesione di una comunità, più di quanto indichi un ruolo o una iniziativa. Ho provato a chiamarti a Natale, purtroppo ho capito che era troppo tardi. Grazie per quello che sei stato per tutti noi e per la tua amata Rimini. Ciao Giorgio. Un abbraccio infinito alla tua splendida famiglia».