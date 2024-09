Rimini, è morta Maria Cristina Ricci, storica dipendente del Comune

Il Comune di Rimini piange la scomparsa a 60 anni di Maria Cristina Ricci, storica dipendente apprezzatissima dai colleghi. Questo il post della vice sindaca Chiara Bellini: “Cara Cristina, silenziosa, discreta, tenace Cristina. Affrontavi la tua malattia con un equilibrio che mi colpiva. Ti davi degli obiettivi quotidiani, sapendo quale sarebbe stata la conclusione di questo percorso.

Nell’ultimo messaggio che ritrovo nella nostra chat mi dicevi di avermi chiamata (io non avevo risposto, purtroppo): “Ti volevo fare un saluto. Per raccontarti un po’ di me, ora ho un valore che si deve abbassare e mi sono dovuta assentare, però confido di trovare una stabilità con un po’ di fortuna, nel contempo però sto ricercando e ho disegnato bozzetti...” Con me parlavi di arte, di pittura, di libri, dei tuoi progetti futuri relativi alla tua vita creativa, di sogni nel cassetto e sogni realizzati. Le tue capacità artistiche le mettevi a disposizione del nostro coordinamento pedagogico, e hai fatto cose davvero belle. Mi piacevi Cristina. Avevi una personalità originale, mai eccentrica, bensì autentica. E ci tengo a dirlo pubblicamente, perché se i nostri servizi educativi funzionano è merito delle tante persone come te, che lavorano in via Ducale o nelle nostre scuole. Persone di cui la gente non conosce nemmeno l’esistenza, ma che si danno tanto da fare e sono indispensabili. E hanno una storia. Ho provato in tre parole a raccontare la tua”.