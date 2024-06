Rimini e l’estate dei Chiringuiti: «Controlli già iniziati, anche in borghese»

La stagione estiva 2024 è partita da qualche giorno e, in vista del decollo vero e proprio in termini di stabilimenti balneari sold out, i bagnini hanno allestito tutto alla perfezione: lettini, suite, ombrelloni, palestre, jacuzzi, perfino le boe di sicurezza sono state piazzate in acqua. E, naturalmente, sono stati aperti i chiringuiti. Immancabile servizio di spiaggia, che al tramonto diventa punto d’incontro per l’aperitivo in riva al mare. Tra musica chillout, spritz e fisici in bella mostra. «Ma attenzione a non trasgredire le norme, altrimenti scattano subito le sanzioni», avverta l’assessore alle Attività economiche, Juri Magrini.

L’articolo completo sul Corriere Romagna in edicola