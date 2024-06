Rimini e l’auto del turista chic: «Ferrari o Lamborghini a noleggio, non si fanno mancare nulla»

«Per attrarre clientela luxury ci vogliono alberghi stellati. Altrimenti questo segmento turistico non crescerà mai». Stefano Turrini, titolare della GT Rent, Luxury Car Hire, società di noleggio autovetture di lusso, torna sull’apertura della discoteca Space e rilancia il tema della carenza di hotel 5 stelle in Riviera: ne sono attivi solo quattro, due a Rimini e due a Riccione.

«Quanto evidenziato dal direttore artistico De Meis sul giornale lo condivido - sottolinea Turrini -. Questa clientela alto spendente, infatti, non badando a spese, ama circondarsi di comodità, bellezza, ed efficienza. E prima di scegliere una località verifica se tutti i servizi sono di qualità eccelsa. A partire dall’aeroporto dove atterrare col jet privato all’albergo 5 stelle dove alloggiare». Fino, naturalmente, alla vettura top-gamma con la quale spostarsi da un luogo ad un altro. «Non deve mancare nulla -sottolinea Turrini -. Noi ad esempio quando affittiamo un’auto seguiamo il cliente passo-passo fino addirittura a prelevare la vettura da un locale o un ristorante, se il cliente non se la sente di guidarla, accompagnarlo in albergo, e fargli ritrovare l’auto in hotel, il mattino successivo, pronta per l’uso. Come, ad esempio, accaduto con un imprenditore americano, il 2 giugno, allo Space».

L’uomo, infatti, dopo aver noleggiato una fiammante Ferrari 812 GTS da 550mila euro alla GT Rent, («tre giorni di affitto a 9.500 euro», precisa Turrini), conclusa la serata in uno degli Space box, tavoli-vip del locale di cui GT Rent è sponsor, ha preferito farsi riaccompagnare in hotel a Riccione, «5 stelle naturalmente», anziché mettersi lui al volante. Non solo clienti «come un altro imprenditore, questa volta italiano, che ha affittato per sei giorni, al prezzo di 10mila euro, una Lamborghini Huracan STO da 450 mila euro», ma anche dj.

GT Rent, infatti, si è occupata anche di prelevare all’aeroporto Fellini, dove era atterrato col suo jet, lo “special guest” della serata. «Come richiestoci - puntualizza Turrini - abbiamo utilizzato una Lamborghini Urus per accompagnare Carl Cox in albergo e negli spostamenti allo Space». La società di noleggio auto di lusso non opera solo in Riviera ma in tutta Europa.

«E devo dire che qui in Italia, molto lavoro lo svolgiamo, ad esempio, a Forte dei Marmi, Milano Marittima, Porto Cervo, Firenze, Milano e all’estero a Montecarlo e Nizza, dove ci sono diversi alberghi stellati e dove il profilo del turista alto spendente è più presente».