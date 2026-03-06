Rimini e il raduno dei Carabinieri: attesi 70mila partecipanti

Rimini
  • 06 marzo 2026
Appuntamento in città dal 15 al 17 maggio 2026
Appuntamento in città dal 15 al 17 maggio 2026

La Giunta di Rimini ieri ha approvato la bozza di convenzione tra il Comune e l’Associazione Nazionale Carabinieri per disciplinare l’organizzazione e lo svolgimento del 26° Raduno dell’Associazione Nazionale Carabinieri, in programma in città dal 15 al 17 maggio 2026.

L’accordo definisce i rapporti di collaborazione tra l’Amministrazione comunale e il Comitato organizzatore dell’evento, individuando attività, responsabilità e modalità operative per la realizzazione delle iniziative previste sul territorio cittadino.

Il raduno nazionale rappresenta uno degli appuntamenti più significativi promossi dall’Associazione Nazionale Carabinieri e porterà a Rimini circa 70.000 partecipanti tra soci, Carabinieri in servizio, familiari e simpatizzanti provenienti da tutta Italia.

La convenzione prevede, tra le altre cose, la collaborazione del Comune per la messa a disposizione di spazi e aree pubbliche per le iniziative in programma – tra cui il Villaggio della Legalità sul lungomare, mostre tematiche, esibizioni musicali, cerimonie istituzionali e il tradizionale sfilamento conclusivo – oltre al supporto organizzativo e alla gestione della mobilità e della sicurezza urbana durante le giornate dell’evento.

        

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui