Rimini e i numeri del turismo, il sindaco: “Solito caos e cattiva pubblicità, ora basta”

La polemica di queste ore sui numeri turistici tra ministero dell’Interno, Governo, opposizioni, associazioni economiche, albergatori e gestori degli stabilimenti balneari? “È la prova provata di un problema molto più grande: il turismo, che garantisce ogni anno il 13-15% del pil italiano, non è ancora oggi considerato un settore industriale. Ci pensate se il metallurgico, il tessile, l’agricoltura dovessero imbastire politiche e soluzioni sulla base di numeri che non tornano l’uno con l’altro? Invece accade al turismo”. Lo segnala il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, ricordando di aver già sollevato mesi fa alcune perplessità davanti alle statistiche Istat, differenti da quelle dell’imposta di soggiorno, a loro volta scostate da quelle rilevate dal Viminale.

La situazione si ripete adesso a livello nazionale, con “una polemica politica furibonda in cui al classico conflitto politico tra propaganda e iper critica, si sono aggiunte le voci di albergatori e balneari”, osserva il sindaco, che parla quindi di “guazzabuglio” generale. Lo si vede in queste ore, rimarca Sadegholvaad, e lo si è visto nelle ultime settimane in cui “si è scritto e letto di tutto, prima sull’overtourism (Rimini compresa)” e poi, dopo pochi giorni, sulla ‘fine del turismo balneare’ in Italia, dai ‘cambi di modello’ tra ‘alberghi e spiagge vuote’, senza aspettare i numeri di fine stagione. “C’è da sempre qualcosa di sadico - si rammarica quindi il sindaco - nella rappresentazione in gran parte negativa del turismo italiano e una componente masochistica altrettanto forte, alimentata da chi lo stesso turismo lo fa. Ma il turismo in Italia non merita cattiva pubblicità, cattiva politica, cattiva rappresentazione mediatica, cattivi osservatori statistici. Merita (meriterebbe) di essere trattato con il giusto peso e con il giusto realismo”.