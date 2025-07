Rimini e i colloqui di lavoro in spiaggia: non c’è la fila per avere il posto

Se Maometto non va alla montagna, la montagna va da Maometto. Il motto potrebbe essere traslato all’iniziativa messa in campo ieri, dalle 9.30 alle 12.30, al Bagno 62 di Rimini.

“Il lavoro si trova in spiaggia” è stato il primo evento che ha offerto opportunità di lavoro e di selezione, ma direttamente in spiaggia. Organizzato da Orienta, una delle principali agenzie per il lavoro italiane, prevedeva la selezione di oltre 50 candidature per 13 profili professionali. Durante la giornata è stato possibile partecipare ai colloqui conoscitivi con selezionatori e orientatori, scoprire nuove opportunità occupazionali in molteplici settori, ricevere supporto nella ricerca del lavoro. Il tutto in un contesto inusuale, tra ombrelloni, lettini, mare e relax. All’evento interamente gratuito era necessario iscriversi on-line, cosa che diverse persone hanno fatto. Altre, invece, hanno approfittato della promozione del momento per prendere appuntamenti destinati ai prossimi giorni.