Rimini e gli hotel sul mercato: “Guadagni ridotti e il ricambio generazionale manca”

Allora una domanda sorge spontanea: i compratori ci sono e da dove vengono? «Ho società tedesche, lituane, ungheresi, ma anche del nord Italia, interessate a rilevare alberghi in Riviera – risponde Vicinanza -. Con trattative, però, che spesso si allungano o si interrompono per via di alcuni abusi edilizi che queste strutture presentano e che spuntano quasi sempre all’ultimo. Non esagero se vi dico che il 90% degli alberghi riminesi presentano piccoli abusi da sanare». Chiosa, allora, Simone Chiodi, titolare dell’omonima agenzia in via Flaminia a Rimini: «Sono in trattativa per vendere due 3 stelle, già ristrutturati, a Marebello e Bellariva ad altrettanti gruppi del nord Italia. Uno interessato a continuare l’attività alberghiera, l’altro a trasformare la struttura in uno studentato. I prezzi? Siamo intorno al milione di euro».