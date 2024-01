Rimini è già in clima Sigep: prenotazioni al 75% nei 500 hotel aperti

Rimini chiude l’anno dal punto di vista turistico con un dicembre da “numeri da record”. E guarda con “fiducia ed entusiasmo” al 2024, forte di un calendario di eventi che spazia tra Tour de France, Formula E, Campionati europei di Ginnastica e il World Skate. Intanto l’anno, segnala Visit Rimini, si apre con “un’occupazione alberghiera superiore all’anno scorso, nonostante la settimana della befana sia tutta lavorativa”. La fa dunque da padrone il trend della minivacanza con numerose opportunità per esplorare la città. Il 5 gennaio, alle 15.30, è in programma per esempio il tour “Rimini Incredibile”, pensato per le famiglie, seguito nel tardo pomeriggio da “Rimini Oscura”, un’esperienza dedicata agli adulti. Domenica 7 ecco il Citytour delle “Meraviglie di Rimini”. Oltre la Befana, le nuove richieste a Visit Rimini sono focalizzate sul periodo del Sigep di Italian exhibition group dal 18 al 25 gennaio. Le prenotazioni sono più alte rispetto all’anno scorso e a due settimane della fiera si registra un’occupazione attorno al 75% nei 500 hotel aperti. A gennaio sono poi in calendario anche vari eventi, convention aziendali e congressi al Palas, per cui Rimini, conclude la società di promocommercializzazione, “conferma il suo status di destinazione 365 giorni all’anno, città sempre in fermento che non si ferma mai e inizia il nuovo anno con grande carica”.