“È cosi che nascono i femminicidi”, le ha urlato sera di Halloween dopo averle impedito di recarsi in discoteca con gli amici. Solo uno degli episodi persecutori ai danni dell’ex fidanzata contestati ad un 20enne di origine rumena indagato dalla procura di Rimini per stalking nei confronti dell’ex di 19 anni.

Stando alla denuncia della ragazza, quella sera il termine “femminicidio” non sarebbe stato usato per la prima volta dal 20enne, anzi lui non si fermava neanche quando lei diceva “mi fai paura”. Il giovane è stato fermato prima di eventuali gesti irreparabili: l’altra sera era tornato alla carica sotto casa della ex, ma è stato bloccato dai Carabinieri che hanno eseguito la misura cautelare messa dal gip Raffaele Deflorio su richiesta del sostituto procuratore Davide Ercolani.

Il 20enne non potrà più avvicinarsi alla ragazza in virtù del divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico, in caso contrario per lui scatteranno gli arresti. Stando alla denuncia della ragazza, i pedinamenti e i messaggi di morte negli ultimi mesi si erano aggravati, fino alla violenza del giorno in cui lui le aveva rotto il naso con un pugno e lei aveva chiesto aiuto ai passanti in strada. Comportamenti pesanti, l’ultimo mercoledì scorso quando il 20enne l’aveva sorpresa in un bar con le amiche. Lei in stato di agitazione aveva chiesto aiuto ed era stata trasportata in pronto soccorso per un attacco di panico.