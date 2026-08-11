Rimini, è corsa ai pass per il Papa: lunghe file e grande entusiasmo in città

L’attesa per la visita di Papa Leone XIV a Rimini si fa sempre più calda e la città ha risposto con un entusiasmo che ha travolto persino gli organizzatori. Fin dalle prime ore di ieri, ben prima dell’apertura dei cancelli, centinaia di fedeli si sono messi in fila davanti alla Sala Manzoni e alla Sala Biblioteca per ritirare i pass d’ingresso dedicati a parrocchie, associazioni e movimenti diocesani. Un afflusso costante e gioioso che è proseguito senza sosta anche nella giornata di oggi, trasformando l’attesa del Pontefice in una vera e propria festa di comunità.

Insieme al ritiro dei tagliandi, i cittadini hanno l’opportunità di sostenere l’evento con un’offerta libera per assicurarsi i gadget ufficiali, dai classici cappellini di paglia e con visiera fino alle t-shirt bianche della manifestazione, mentre le magliette a strisce biancorosse rimangono il tratto distintivo riservato esclusivamente al personale volontario. La macchina organizzativa non si ferma e domani, in occasione del mercato cittadino, farà un ulteriore passo avanti. Proprio davanti alla Sala Manzoni verrà allestito un punto informativo all’aperto dove distribuire i volantini con il programma dettagliato della celebrazione, offrire gli ultimi pass ancora a disposizione per la Santa Messa e permettere a tutti di acquistare i souvenir dell’evento. Questa straordinaria partecipazione fin dai primi momenti è il segnale più bello per Rimini, pronta a vivere una giornata che si preannuncia già storica.