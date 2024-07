Rimini e Coriano unite dalle ciclabili. Questa mattina i sindaci dei due Comuni romagnoli Jamil Sadegholvaad e Gianluca Ugolini firmano un protocollo d’intesa per la realizzazione degli itinerari ciclabili di collegamento tra i due territori. Entrambe le amministrazioni condividono dunque la necessità di prolungare i percorsi fino all’abitato di Ospedaletto e di Coriano.

L’accordo, spiegano, intende promuovere un “efficace collegamento ciclabile” tra l’entroterra e il mare, e costituisce anche “uno strumento fondamentale per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità ambientale”. Il Comune di Rimini ha già progettato il prolungamento del percorso ciclabile tra Villaggio San Martino e Ghetto Tombanuova e con questo protocollo d’intesa si pone l’obiettivo comune di definire progetti di fattibilità tecnico-economica per completare i collegamenti ciclabili verso Coriano e Ospedaletto nelle tratte “Ghetto Tombanuova-Coriano”, per circa 4,13 chilomentri, e “Gaiofana-Ospedaletto”, per circa 2,58. Il tutto è poi finalizzato a esaminare possibili candidature a eventuali bandi.

L’impegno delle amministrazioni si estende inoltre alla collaborazione su strategie volte a promuovere e incrementare l’utilizzo della bicicletta, soprattutto negli spostamenti casa-lavoro e casa-scuola, come la nomina dei mobility manager di area, di competenza dei Comuni. Strategie da attuare in accordo con le imprese e i poli scolastici, anche prevedendo la maggiore interazione tra Tpl e uso della bicicletta e dei mezzi della micro-mobilità elettrica. Spetterà al Comune di Rimini, individuato come capofila, il compito di coordinare le necessità degli uffici e fare in modo che le attività vengano svolte nel rispetto delle tempistiche, per sfruttare le opportunità di finanziamento a livello regionale, nazionale o comunitario, che si renderanno disponibili. “Un sistema integrato riteniamo sia in grado di offrire un indispensabile contributo per migliorare la sostenibilità degli spostamenti complessivi nel territorio riminese”, sottolineano Sadegholvaad e l’assessore alla Mobilità Roberta Frisoni. Con questo e altri protocolli con i Comuni limitrofi si va a “potenziare la rete di percorsi ciclabili e di trasporto pubblico locale”. La firma, aggiungono Ugolini e il suo assessore alla Mobilità Roberto Bianchi, conferma la volontà dell’amministrazione di “sostenere tutte le forme di mobilità alternativa all’automobile” e il dialogo con Rimini rientra tra “le azioni che stiamo portando avanti per facilitare i percorsi di mobilità dolce”.