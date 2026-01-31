Rimini, è agli arresti domiciliari e i Carabinieri lo scoprono nel parcheggio della sala giochi: 34enne arrestato

I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Rimini, in piena notte, hanno tratto in arresto per evasione un italiano 34enne, noto alle forze dell’ordine, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. Il personale dell’Arma, nel corso del servizio notturno, ha individuato l’uomo nei parcheggi adiacenti a una sala giochi in zona Padulli. L’uomo sorpreso all’esterno della propria abitazione non avrebbe fornito alcuna autorizzazione, né una valida motivazione, tale da giustificare la sua presenza in quel luogo: il 34enne è stato tratto quindi tratto in arresto nella flagranza del reato di evasione e su disposizione della Procura della Repubblica di Rimini, trattenuto presso le camere di sicurezza della Stazione Carabinieri in attesa del giudizio direttissimo fissato per la mattinata odierna.