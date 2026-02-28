Rimini, durante il lavoro mostra un documento falso alla Polizia di Frontiera e viene arrestato

Un cittadino moldavo è stato arrestato dalla Polizia di Frontiera di Rimini dopo essere stato trovato in possesso di un documento d’identità rumeno risultato falso e valido per l’espatrio. Nell’ambito del controllo sono stati inoltre denunciati altri due cittadini moldavi per false dichiarazioni rese agli agenti.

L’operazione è stata condotta, ieri 27 febbraio, dagli uomini della Polizia di Frontiera di Rimini durante le attività di verifica di alcuni lavoratori di una ditta esterna impegnata nell’allestimento e alla preparazione di alcuni spazi espositivi presso la Rimini Fiera, dove nei prossimi giorni è in programma una manifestazione fieristica di rilievo internazionale. Infatti, all’atto del controllo l’uomo, di 37 anni, ha esibito un documento d’identità rumeno valido per l’espatrio che, grazie agli esperti del falso documentale in forza alla Polizia di Frontiera di Rimini, è stata rilevata la falsificazione. Gli altri due connazionali sono stati denunciati in stato di libertà per false dichiarazioni sulla propria identità e sulla regolarità della loro posizione sul territorio nazionale. Tale espediente, oltre che nascondere le esatte generalità, permetteva ai cittadini stranieri, clandestini, di eludere le norme sull’immigrazione, muovendosi illegittimamente sul territorio Schengen e di approfittare delle agevolazioni concesse dallo Stato Italiano ai cittadini europei e agli stranieri regolarmente soggiornanti.

Nella mattinata di oggi, l’arrestato è comparso innanzi al Tribunale di Rimini per la celebrazione del processo con il giudizio direttissimo. A seguito della convalida dell’arresto, l’imputato è stato messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione della locale Questura. Per i tre i cittadini moldavi è stato emesso il provvedimento di espulsione dal territorio nazionale. Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare eventuali responsabilità e per chiarire se vi siano altri soggetti coinvolti nella vicenda.