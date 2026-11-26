RIMINI. L’Aeroporto “Federico Fellini” annuncia il nuovo collegamento diretto Wizz Air tra Rimini e Belgrado, che entrerà a far parte della programmazione Summer 2027. La rotta sarà operativa dal 15 giugno 2027, con due frequenze settimanali, il martedì e il sabato. I voli saranno operati con aeromobile Airbus A321, con 239 posti disponibili alla vendita per ogni volo. Con Belgrado salgono a sette le rotte programmate da Wizz Air dal “Fellini”. Il nuovo collegamento amplia dunque l’offerta internazionale dello scalo e rafforza la connettività della Romagna con l’Europa sud-orientale. Il network dell’aeroporto già annunciato per la Summer 27 sale così a 29 rotte, di cui 26 internazionali. «Il consolidamento della presenza di una delle principali compagnie aeree europee testimonia la fiducia nelle potenzialità della Romagna e rafforza una partnership industriale di valore strategico, che intendiamo sviluppare nei prossimi anni. Dalla Summer 2027 un’altra importante capitale europea sarà direttamente collegata al nostro territorio», dice Leonardo Corbucci, amministratore delegato di Airiminum 2014. Lo sviluppo del “Fellini” è «parte integrante della crescita della Romagna. Il nostro impegno è garantire una connettività internazionale all’altezza della forza del suo sistema imprenditoriale, della qualità della sua offerta turistica e della ricchezza del suo patrimonio culturale, creando nuove opportunità e accrescendo la competitività dell’intero territorio sui mercati europei. La collaborazione con partner industriali del calibro di Wizz Air sarà determinante per accelerare questo processo e consolidarne i risultati nel tempo», aggiunge il manager.

«La fitta trama di collegamenti aerei tra Rimini e la Riviera e l’Europa per l’anno prossimo si arricchisce di questa nuova tratta- dichiarano l’assessora regionale al Turismo, Roberta Frisoni, e il sindaco di Rimini e presidente di Visit Romagna, Jamil Sadegholvaad- ancora più strategica alla luce dell’Expo 2027 che la capitale serba ospiterà tra maggio e agosto, e che vedrà anche l’Emilia-Romagna tra le protagoniste al Padiglione Italia dell’Esposizione Universale. Un’importante occasione di promozione, considerando i milioni di visitatori che ogni Expo registra». Con questo collegamento, «che rende Rimini e la Romagna ancora più connesse con l’Europa centro-sud orientale, prosegue in linea retta il piano di sviluppo del ‘Fellini’ supportato dalla Regione e dai Comuni che partecipano ad Apt Servizi al progetto di promozione della Riviera», aggiungono. Grande la soddisfazione della sindaca di Riccione Daniela Angelini: ogni nuova rotta internazionale «rappresenta una porta d’accesso diretta e strategica verso mercati ad alto potenziale. La sinergia con l’aeroporto e la possibilità di intercettare i flussi legati a un grande appuntamento internazionale come l’Expo 2027 di Belgrado ci permetteranno di consolidare ulteriormente il posizionamento della nostra città come destinazione europea attrattiva, accogliente e capace di destagionalizzare la propria offerta». Vede «un’importante opportunità» anche la sindaca di Cattolica Franca Foronchi. «La crescita dell’aeroporto è un investimento che produce benefici per un territorio che deve continuare a fare sistema», aggiunge. Il sindaco di Misano Adriatico, Fabrizio Piccioni rimarca sul consolidamento della competitività del sistema turistico romagnolo e riminese, per quello di Bellaria, Filippo Giorgetti, con Belgrado si apre «un mercato interessante».