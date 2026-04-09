Rimini, due studenti dell’Einaudi-Molari nel cast del film: “Anticipate prove e interrogazioni per esserci”

RIMINI. L’istituto professionale Einaudi - Molari sede di Viserba vanta non uno ma due dei protagonisti del nuovo film di Kristian Gianfreda, “Piove col sole” che esplora il mondo della disabilità e fragilità giovanile. Si tratta di due studenti del corso di Grafica, entrambi maggiorenni: Cristian Suzzi di 4D e Francesco Tosi di 5D. «Come stiamo vivendo questo momento? È un’occasione che capita solo una volta nella vita - esordisce Cristian - il che mi rende deciso a gustarmela sino in fondo. Sono determinato e ho mantenuto a lungo il riserbo che veniva richiesto dalla troupe». Gli fa eco Francesco che alla prova di maturità da affrontare davanti alla cinepresa, aggiungerà a giugno l’esame di Stato vero e proprio. «Partecipare ad un film è emozionante - riconosce -: è un modo per trasmettere un messaggio e le mie sensazioni ad un grandissimo pubblico. Sono onorato di partecipare a questa pellicola che per me è come un quadro, una foto o una lettera per un amico caro. È bello partecipare come attore e darò il meglio di me per garantire una visione piacevole e profonda». I due allievi si recheranno sul set, per quasi un mese a partire da domani, partecipando anche a scene in notturna. Una tabella di marcia così serrata che li ha convinti a giocare di anticipo per non avere grattacapi con lo studio. Da qui l’anticipo di interrogazioni e verifiche scritte e pratiche, in sinergia con i loro docenti. Un impegno aggiuntivo, quello che si è prolungato per settimane, che non è tuttavia pesato ai ragazzi, considerando l’avventura che li attende dietro l’angolo. Il primo ciak che, girato ieri, era costruito in movimento ha visto la protagonista interpretata da Sara Cristoni fare una camminata lungo il porto canale per raggiungere il Ponte di Tiberio sino a spostarsi in zona Palacongressi ma la storia nel suo dipanarsi avrà più di una cornice: dal grattacielo di Rimini a Marina centro passando per “Fiabilandia” e il cuore pulsante della città senza dimenticare la piscina di Riccione.