Rimini, due percorsi ciclabili lungo i fiumi Uso e Marano

Da Rimini in bicicletta, in direzione Santarcangelo o Repubblica di San Marino, costeggiando i fiumi Uso e Marano e il paesaggio storico e naturalistico che li circonda. Nell’ultima seduta, la Giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei percorsi naturalisti lungo i fiumi Uso e Marano che amplieranno la rete dei collegamenti in bici sicuri diffusi in tutta la città, sfruttando anche percorsi naturalistici del territorio. In dettaglio, il primo progetto si snoda lungo il torrente Uso attraversando il territorio di Rimini fino a raggiungere a Bellaria e Santarcangelo di Romagna. Si tratta di un percorso lungo circa 3 chilometri, completamente separato dalla strada, che permetterà ai ciclisti di godere del paesaggio senza preoccupazioni, collegandosi con le altre ciclovie in un itinerario che unisce in sicurezza più comuni. Il secondo progetto segue invece il corso del fiume Marano per 1,5 chilometri. Il percorso toccherà varie zone di interesse naturalistico e culturale, creando un filo diretto tra Rimini e San Marino con un’infrastruttura che ha inizio dalla via Marano, oltrepassa l’autostrada Bologna-Canosa e termina con via Coriano. “Questi progetti si inseriscono in un contesto più ampio di progettazioni che l’amministrazione sta portando avanti grazie alle risorse messe a disposizione dal ministero dei Trasporti destinate alla fase progettuale”, spiega l’assessora alla mobilità del comune di Rimini, Roberta Frisoni. “L’obiettivo- prosegue- è quello di avere pronte diverse progettualità da candidare a possibili bandi finalizzati alla promozione della mobilità ciclabile e del turismo sostenibile”.