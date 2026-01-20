Rimini, due docenti vincono il ricorso contro il depennamento delle graduatorie

RIMINI. La CISL Scuola Emilia Romagna, con il supporto dei propri legali, ha ottenuto l’accoglimento di un ricorso a tutela di due docenti di ruolo, iscritte al sindacato, colpite dal provvedimento di cancellazione dalle graduatorie del concorso ordinario 2020. Il ricorso ha portato all’annullamento dell’atto amministrativo contestato, ristabilendo i diritti delle lavoratrici e confermando l’efficacia dell’azione sindacale intrapresa. «Per il personale scolastico arriva da Rimini un risultato che farà scuola», commenta la Cisl regionale.

«La sentenza», spiega la nota, «ha sottolineato come il provvedimento dell’Amministrazione scolastica fosse illegittimo, evidenziando che le docenti coinvolte avevano svolto il periodo di prova già nell’anno scolastico 2022/2023 e non rientravano nelle condizioni previste per la cancellazione automatica dalle graduatorie. Il Tribunale ha definito il ricorso “manifestamente fondato”, ribadendo che norme con effetto sfavorevole sulla mobilità e sulla scelta della sede di servizio devono essere interpretate in modo restrittivo».

«Questo risultato», commenta il segretario generale regionale della CISL Scuola Emilia-Romagna, Luca Battistelli, «rappresenta un importante riconoscimento del ruolo della CISL Scuola Emilia-Romagna come presidio di tutela sindacale. Una vittoria che quindi non va solo tutelare le docenti coinvolte, ma rafforza anche la posizione del nostro sindacato nella salvaguardia dei diritti professionali di tutti gli iscritti, ribadendo un principio fondamentale: i diritti dei lavoratori non si cancellano, si difendono. Per questo, per garantire tutela, ascolto e supporto concreto ai nostri iscritti, continueremo con impegno e tenacia ad essere presenti su tutto il territorio regionale».