Rimini. Due belvedere e un cinema all’aperto, ecco il progetto del Psbo a Rimini sud

Due belvedere per ammirare mare, spiaggia e barche a vela all’orizzonte. E poi spazi verdi, giochi d’acqua e addirittura un cinema all’aperto operativo d’estate con sedute fino ad un massimo di cento posti e un infopoint per turisti i cittadini. E’ quanto prevede il progetto del Piano di salvaguardia della Balneazione in zona sud, che giovedì è stato presentato, all’hotel Yes Touring di Miramare, ai 150 residenti intervenuti. Presenti, tra gli altri, il sindaco, Jamil Sadegholvaad e l’assessora all’Ambiente, Anna Montini. Un intervento quello del nuovo Psbo che prevede la costruzione di due vasche di accumulo a servizio del bacino Rodella a Rivazzurra (viale Regina Margherita), al confine con Miramare, i cui lavori sono iniziati la scorsa settimana, e la realizzazione della vasca di laminazione e prima pioggia al Colonnella 2 in fondo a viale Firenze a Bellariva: lavori al via a dicembre.

«Non ho mai fatto promesse, semmai ho preso impegni - ha detto il sindaco -. E mercoledì sono iniziati i lavori per la realizzazione del tratto 7 del Parco del Mare. Mentre ora presentiamo l’avvio dei lavori per due nuove importanti infrastrutture idrauliche, due vasche a Rivazzurra e Bellariva. E così come accaduto con piazzale Kennedy, coglieremo l’occasione di rifare i grandi impianti fognari sotto la superficie per realizzare, al di sopra, grandi spazi di comunità, piazze sospese, belvedere con servizi, alberi e funzioni da vivere all’aperto. E nell’arco di due anni, entro la prima metà del 2027 questa riqualificazione sarà realtà».

Ha poi aggiunto Sadegholvaad: «Tra Psbo, nuovi Belvedere, Parco del Mare, interventi sulla mobilità e sulla sosta, nuovo impianto sportivo per l’atletica, abbiamo realizzato un impegno economico di 150 milioni. A questo, poi, aggiungo la rigenerazione dell’area dove oggi sorge quel mostro brutto e degradato dell’ex colonia Enel».

Ma per far meglio comprendere ai residenti l’efficacia del Psbo nella salvaguardia della balneazione Sadegholvaad ha precisato: «Nel 2014 in estate a Rimini Nord scattarono 114 divieti di balneazione. Durante l’estate 2022, grazie agli interventi realizzati, i divieti di balneazione, nella stessa area, sono stati 5. E quando finiremo a Rimini nord i lavori sull’ultimo sforatore rimasto, anche quel 5 arriverà a 0». Ha, quindi, concluso l’assessora Montini: «A Rimini nord siamo in dirittura d’arrivo, con il completamento a breve dei lavori alle fosse Brancona e Viserbella, ultimi due scarichi a mare presenti nell’area che porterà così a 9 gli scarichi a mare riqualificati: Sacramora, Turchetta, Matrice, Pedrera Grande, Sortie a cui si aggiunge a sud Ausa e Roncasso. E i risultati degli investimenti fatti finora sono evidenti, testimoniati dal drastico calo dei divieti di balneazione».