Rimini, due auto distrutte dalle fiamme in pieno centro - Gallery

Incendio nella serata di ieri, poco prima delle 23, in via Vicolo Gioia, all’altezza del civico 8. A prendere fuoco sono state due auto, una Fiat 500 L e una Toyota Yaris, parcheggiate a bordo strada. Sul posto sono intervenuti tre mezzi dei vigili del fuoco che, dopo aver messo in sicurezza l’area, hanno spento immediatamente il rogo prima che si propagasse ulteriormente.

Le vetture, entrambe alimentate a benzina, sono andate completamente distrutte, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Le fiamme e il calore hanno però coinvolto anche l’edificio vicino, come confermato dagli stessi vigili del fuoco.

Nell’appartamento al primo piano il fumo denso e nero ha annerito persiane e finestre, rendendo inagibile il bagno. Nell’abitazione al piano terra, invece, le conseguenze della combustione hanno danneggiato gli infissi e provocato la rottura dei vetri. La struttura, però, è rimasta integra. Sul posto è intervenuta anche la Polizia di Stato. Al momento gli agenti, insieme ai vigili del fuoco, stanno indagando per capire se l’incendio sia doloso o accidentale.