Rimini, due adolescenti su tre praticano sport

Rimini
  • 19 maggio 2026
Rimini, due adolescenti su tre praticano sport
Rimini, due adolescenti su tre praticano sport
Rimini, due adolescenti su tre praticano sport

RIMINI. Molto “connessi”, con grande uso dei social nerwork, ma anche sportivi, dato che oltre due terzi dichiarano di praticare sport. E se le ragazze hanno più frequentemente fragilità emotive e relazionali, i maschi tendono ad avere comportamenti legati al gaming e ai consumi. Sono alcuni dei risultati della ricerca su 4.000 ragazzi nelle scuole di primo e secondo grado della provincia di Rimini presentati al convegno “Adolescenze oggi”, nei giorni scorsi. La ricerca biennale nasce dalla collaborazione dell’Unità operativa complessa Dipendenze patologiche di Rimini e il Dipartimento di Scienze dell’educazione ‘Giovanni Maria Bertin’ dell’Università di Bologna. Tra gli approfondimenti dello studio, quello su alcuni comportamenti a rischio, legati all’uso del digitale, al consumo di alcol, tabacco e sostanze e al gioco d’azzardo, che evidenziano “situazioni prevalentemente minoritarie ma che richiedono attenzione educativa e preventiva soprattutto nelle fasce di età più elevate”, spiega l’Ausl Romagna. Grazie alla ricerca sono anche stati elaborati specifici profili di rischio sulla base di attività praticate nel tempo libero e analizzate alcune popolazioni di adolescenti sottorappresentate nel campione (minoranze di genere e studenti con background migratorio).

Sempre dalle risposte emerge particolare rilievo il tema delle reti di supporto: «In caso di difficoltà, gli adolescenti indicano nei genitori e negli amici le figure percepite come più utili, seguiti da psicologi, familiari e insegnanti, confermando l’importanza delle relazioni di prossimità e del ruolo educativo della comunità adulta».

La presentazione dei dati voleva anche aprire uno spazio di confronto tra scuola, istituzioni, servizi sanitari, terzo settore e famiglie, per promuovere una riflessione condivisa sull’adolescenza, evitando di ridurla unicamente al tema del disagio. Durante gli interventi di professionisti dell’Ausl è emerso come una prevenzione efficace debba essere è un’azione di sistema che promuove scambi, partecipazione e responsabilità tra servizi, scuola, ente locale e comunità educante e quindi la costruzione di competenze e consapevolezza e motivazione al mantenimento di un sano stile di vita. Roberta Biolcati, Alessandra Albani e Federica Ambrosini del Dipartimento di Scienze dell’educazione hanno fatto presente che la ricerca evidenzia “alcuni bisogni emergenti sul piano emotivo e relazionale, che tendono ad aumentare con l’età, in particolare rispetto ad ansia, conflitti interpersonali e percezione di solitudine”. Per Roberta Rosetti, direttrice Uo Neuropsichiatria infanzia e adolescenza Rimini, i servizi devono trasformarsi per accogliere i bisogni di salute mentale dei giovani: “L’aumento del disagio psicologico tra adolescenti e giovani adulti richiede oggi un cambiamento profondo: i servizi non possono più lavorare in modo separato, ma devono costruire spazi e modalità operative realmente condivise tra sanità, scuola, servizi sociali, enti locali e terzo settore”. Il progetto “Rete Giovani 14-25” nasce proprio per creare una rete integrata e prossima ai ragazzi per la prevenzione e promozione del benessere, per avviare interventi precoci per il disagio a bassa soglia, e la presa in carico delle situazioni più complesse. Per la fascia 13-17 anni sarà attiva un’équipe multiprofessionale con neuropsichiatri infantili, psicologi e tecnici della riabilitazione psichiatrica, per valutazione precoce, triage e attivazione di percorsi individuali e di gruppo. Michela Piva, direttrice Consultori Familiari Rimini e Riccione, ha descritto il servizio dello Spazio Giovani, in libero accesso, per adolescenti dai 14 ai 19 anni, in giorni e orari dedicati con sedi a Rimini, Riccione, Novafeltria e Santarcangelo: “All’interno è presente un’equipe multiprofessionale composta da ostetriche, ginecologi, psicologhe, assistenti sociali e andrologo che lavorano in maniera integrata per rispondere ai bisogni legati alla sfera della sessualità e affettività, ginecologica, contraccezione, gravidanza, disagio emotivo. Nel 2025 sono stati 3086 gli adolescenti che hanno usufruito del servizio, con un incremento negli ultimi due anni del 10%”.

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