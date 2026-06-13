Rimini, droga e una pistola clandestina in casa: 56enne in carcere

Droga e pistola clandestina in casa: la Polizia Locale di Rimini arresta un 56enne, sequestrati quasi 40 grammi di stupefacente e un’arma con matricola abrasa. L’uomo è stato arrestato, nella serata di giovedì scorso, 11 giugno, dalla squadra di Polizia Giudiziaria della Polizia Locale di Rimini, al termine di una perquisizione domiciliare che ha portato al sequestro di quasi 39 grammi tra hashish e marijuana, di una pistola semiautomatica con matricola abrasa e di 18 proiettili. L’operazione è scattata sulla base di informazioni confidenziali che indicavano la possibile presenza di un’arma nell’abitazione del sospettato.

Una volta identificato, il 56enne residente a Rimini, ha consegnato spontaneamente una piccola quantità di marijuana, dichiarando di non avere altro da nascondere. Gli agenti in borghese hanno però deciso di procedere a una perquisizione estesa che autorizza la ricerca di armi anche in assenza di consenso. Nell’abitazione sono stati trovati hashish e marijuana insieme a materiale per il confezionamento e la pesatura delle dosi. La perquisizione è stata poi estesa al garage: all’interno di un carrello porta attrezzi, nascosta tra gli utensili, è stata rinvenuta una pistola semiautomatica calibro 7,65, con matricola abrasa, caricatore inserito con 7 proiettili e altri 11 colpi dello stesso calibro conservati separatamente. La pistola, priva di elementi identificativi, è stata sequestrata come ‘arma clandestina’.

Al termine delle operazioni, il sospettato è stato arrestato con l’accusa di detenzione abusiva di armi clandestine e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. È inoltre stato denunciato a piede libero per ricettazione in relazione all’illecita provenienza dell’arma. Conclusa l’attività investigativa, è stato condotto alla casa circondariale di Rimini, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.