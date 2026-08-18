Rimini, dramma della solitudine: settantenne trovato senza vita in casa da giorni

Rimini
  • 18 agosto 2026
Il rinvenimento del corpo in via Ceccarelli (Foto Manuel Migliorini)
Il rinvenimento del corpo in via Ceccarelli (Foto Manuel Migliorini)

Un silenzio durato una quindicina di giorni, interrotto solo quando l’aria è diventata irrespirabile per il vicinato. È il dramma della solitudine consumato in via Ceccarelli, traversa di via Circonvallazione Occidentale, dove un uomo di settant’anni è stato trovato senza vita all’interno del suo appartamento al primo piano, dove viveva da solo.

La scoperta è avvenuta attorno alle 10:30 di stamattina, quando sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118 e la polizia di Stato, allertati dai residenti della zona insospettiti da un forte odore acre che proveniva dall’abitazione. Per entrare, i pompieri hanno dovuto utilizzare una scala, trovandosi davanti a una scena che non lasciava scampo a interpretazioni. Il decesso, verosimilmente per cause naturali, era avvenuto giorni prima e il corpo portava i segni inequivocabili di una decomposizione già avviata.

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