Rimini, dramma della solitudine: settantenne trovato senza vita in casa da giorni

Un silenzio durato una quindicina di giorni, interrotto solo quando l’aria è diventata irrespirabile per il vicinato. È il dramma della solitudine consumato in via Ceccarelli, traversa di via Circonvallazione Occidentale, dove un uomo di settant’anni è stato trovato senza vita all’interno del suo appartamento al primo piano, dove viveva da solo.

La scoperta è avvenuta attorno alle 10:30 di stamattina, quando sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118 e la polizia di Stato, allertati dai residenti della zona insospettiti da un forte odore acre che proveniva dall’abitazione. Per entrare, i pompieri hanno dovuto utilizzare una scala, trovandosi davanti a una scena che non lasciava scampo a interpretazioni. Il decesso, verosimilmente per cause naturali, era avvenuto giorni prima e il corpo portava i segni inequivocabili di una decomposizione già avviata.