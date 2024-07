Rimini. Dramma della solitudine, 88enne trovata morta in casa dopo un mese

Dramma della solitudine in via della Porta nei pressi dell’ospedale. Giuseppina Ricci, 88 anni, è stata trovata morta in un appartamento del condominio dove viveva da sola: il cadavere era in stato di decomposizione. La morte, per cause naturali, risalirebbe a un mese fa circa. Ritrovato cadavere, anche in questo caso in stato di decomposizione, un uomo di 65 anni Bruno Marchesi, originario di Limosano (Campobasso), impiccato ad una trave della colonia Bolognese di Rimini. Marchesi era residente a Misano Adriatico ed è stato trovato da un passante.