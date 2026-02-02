Rimini, doveva scontare 4 anni e mezzo per bancarotta: arrestato e condotto in carcere dai Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di San Mauro Pascoli, hanno arrestato un 57enne italiano, che doveva espiare la pena residua di 4 anni, 6 mesi e 28 giorni di reclusione per i reati di “bancarotta fraudolenta”, “omessa dichiarazione dei redditi” e “furto” commessi dal 2011 al 2017 nelle province di Forlì e Rimini. L’uomo, rintracciato dai carabinieri in un domicilio del riminese, dopo le formalità di rito è stato condotto presso la Casa Circondariale di Forlì, dove sconterà la pena a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha emesso il provvedimento.