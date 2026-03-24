Rimini, dopo una serie di rapine aveva il foglio di via, ma era in hotel: trovata sotto il letto e arrestata

Nelle ore serali di lunedì 23 marzo, la Polizia di Stato di Rimini ha tratto in arresto una giovane donna algerina per il reato di evasione. Verso le 22.40 due volanti si sono recate presso un hotel di Rimini per un controllo delle persone alloggiate. In una delle stanze da controllare, dopo aver bussato più volte alla porta, si ricevevano delle risposte vaghe, che inducevano i poliziotti a fare comunque accesso nella stanza. Una volta entrati, i poliziotti hanno trovato una ragazza sotto il letto matrimoniale e l’altra sul balcone appesa ad un cornicione per nascondersi.

A questo punto emergeva che una delle due ragazze era gravata dalla misura cautelare degli arresti domiciliari oltre che da un Foglio di Via Obbligatorio dal Comune di Rimini. La stessa, nonostante la giovane età, risultava già autrice di diversi reati, tra cui rapine commesse nel territorio di Rimini e Riccione, motivo per cui era risultata destinataria del Foglio di Via da parte del Questore di Rimini. In considerazione dei fatti accaduti, la giovane straniera veniva tratta in arresto per il reato di evasione e denunciata perché inottemperante al Foglio di Via Obbligatorio.