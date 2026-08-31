Rimini, dopo oltre 50 anni di lavoro, Rosalba ha la stessa passione: “Acconciature Rosy e Silvia” nell’albo delle Botteghe Storiche

L’Albo delle Botteghe Storiche del Comune di Rimini si arricchisce di un nuovo tassello: è “Acconciature Rosy e Silvia” di Rosalba Mancini, in via Marecchiese 549, nella frazione di Corpolò, la 110ª attività a ottenere il riconoscimento.

È la prima bottega di parrucchiera per signora a entrare nell’Albo riminese, che finora contava tre barbieri per uomo ma nessuna acconciatura al femminile. È inoltre la prima bottega storica della frazione di Corpolò. Non ultimo, rappresenta uno dei rari casi in cui i cinquant’anni di attività richiesti dalla normativa regionale sono stati gestiti ininterrottamente dalla stessa persona: la titolare Rosalba Mancini, che oggi lavora ancora nel salone insieme alla figlia Silvia.

Rosalba Mancini avvia la propria attività di parrucchiera per signora il 1° febbraio 1974, a soli 22 anni, inizialmente in un immobile preso in affitto. Nel 1980 acquista la sede attuale, in via Marecchiese, per ampliare gli spazi dell’esercizio. Nel 1988 estende l’offerta al servizio di parrucchiere per uomo, e dal 2006 propone anche la vendita al dettaglio di prodotti cosmetici.

Oggi, dopo oltre cinquant’anni di attività, la titolare lavora ancora quotidianamente nel salone, affiancata dalla figlia Silvia e da una dipendente.