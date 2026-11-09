Rimini, dopo la condanna per tentato omicidio perde il permesso di soggiorno ma fa ricorso

Rimini
La sede del Tar di Bologna
La sede del Tar di Bologna

Il permesso di soggiorno di lungo periodo gli era stato revocato per i numerosi precedenti penali, tra cui una condanna a dieci anni per un tentato omicidio a Rimini.

Il Tar dell’Emilia-Romagna ha ora confermato la decisione della Questura di Bologna disposta il 27 aprile 2023, respingendo il ricorso presentato dall’uomo.

La vicenda riguarda un cittadino albanese, in Italia dal 2003, che aveva ottenuto il permesso nel 2011 e che attualmente risulta detenuto nel carcere di Busto Arsizio.

A pesare sulla decisione sono stati diversi episodi giudiziari che hanno coinvolto l’uomo nel corso degli anni.

Tra questi, una condanna per minaccia, una per furto in abitazione e una per lesioni personali.

Tra i precedenti più gravi, figura quello riminese: il 29 settembre 2022 il Tribunale di Rimini lo aveva condannato a dieci anni di reclusione per tentato omicidio.

Il grave precedente riminese

L'aggressione era avvenuta il 4 marzo 2018 in via dei Martiri, a Miramare.

Un uomo era stato colpito con sei coltellate davanti a un locale, al termine di una lite nata la sera precedente. La vittima, che aveva cercato di fare da paciere tra l'aggressore e un conoscente, era stata poi accompagnata al pronto soccorso dell'Infermi.

Ai carabinieri aveva inizialmente raccontato una versione dei fatti poco credibile, senza indicare chi lo avesse accoltellato.

Le indagini, attraverso le testimonianze raccolte e gli accertamenti sul posto, avevano però permesso di ricostruire l'accaduto e risalire al responsabile.

La Corte d'assise lo aveva quindi condannato a dieci anni di carcere, aggiungendo tre anni di libertà vigilata.

Revoca confermata

Nel ricorso, l’uomo aveva contestato la revoca sostenendo che la Questura non avesse dato il giusto peso alla sua lunga permanenza in Italia, ai legami familiari e al suo inserimento sociale e lavorativo.

Il Tar ha però ritenuto che l’amministrazione avesse valutato anche questi aspetti, rilevando in particolare l’assenza di un’attività lavorativa e considerando la situazione familiare.

Secondo i giudici, dunque, la revoca non è scattata automaticamente per la presenza di condanne, ma è stata il risultato di una valutazione complessiva.

La gravità dei reati e il comportamento tenuto negli anni sono stati ritenuti prevalenti rispetto agli elementi di radicamento in Italia.

Il ricorso è stato respinto: il permesso resta revocato.

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