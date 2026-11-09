Rimini, dopo la condanna per tentato omicidio perde il permesso di soggiorno ma fa ricorso

A pesare sulla decisione sono stati diversi episodi giudiziari che hanno coinvolto l’uomo nel corso degli anni.

La vicenda riguarda un cittadino albanese, in Italia dal 2003, che aveva ottenuto il permesso nel 2011 e che attualmente risulta detenuto nel carcere di Busto Arsizio.

L'aggressione era avvenuta il 4 marzo 2018 in via dei Martiri, a Miramare.

Un uomo era stato colpito con sei coltellate davanti a un locale, al termine di una lite nata la sera precedente. La vittima, che aveva cercato di fare da paciere tra l'aggressore e un conoscente, era stata poi accompagnata al pronto soccorso dell'Infermi.

Ai carabinieri aveva inizialmente raccontato una versione dei fatti poco credibile, senza indicare chi lo avesse accoltellato.

Le indagini, attraverso le testimonianze raccolte e gli accertamenti sul posto, avevano però permesso di ricostruire l'accaduto e risalire al responsabile.

La Corte d'assise lo aveva quindi condannato a dieci anni di carcere, aggiungendo tre anni di libertà vigilata.