Rimini, dopo la condanna per tentato omicidio perde il permesso di soggiorno ma fa ricorso

Il permesso di soggiorno di lungo periodo gli era stato revocato per i numerosi precedenti penali, tra cui una condanna a dieci anni per un tentato omicidio a Rimini.
Il Tar dell’Emilia-Romagna ha ora confermato la decisione della Questura di Bologna disposta il 27 aprile 2023, respingendo il ricorso presentato dall’uomo.
La vicenda riguarda un cittadino albanese, in Italia dal 2003, che aveva ottenuto il permesso nel 2011 e che attualmente risulta detenuto nel carcere di Busto Arsizio.
A pesare sulla decisione sono stati diversi episodi giudiziari che hanno coinvolto l’uomo nel corso degli anni.
Tra questi, una condanna per minaccia, una per furto in abitazione e una per lesioni personali.
Tra i precedenti più gravi, figura quello riminese: il 29 settembre 2022 il Tribunale di Rimini lo aveva condannato a dieci anni di reclusione per tentato omicidio.