Rimini, dopo l’ultimo sfalcio del 2024 saranno potati 1.700 alberi

In questi giorni si sta concludendo il quarto e ultimo taglio erba dell’anno e sta per prendere il via il programma di potatura siepi e alberi che si protrarrà fino al 31 marzo.

Lo sfalcio del verde è finalizzato alla manutenzione ordinaria di tutte le aree verdi della città e viene affidato ad Anthea, si ripete per quattro volte all’anno in tutto il territorio comunale, in differenti stagioni dell’anno e interessa circa due milioni di metri quadrati di aree verdi, tutti i parchi pubblici della città, le zone verdi adiacenti alle piazze e a tutte le aree pubbliche, le aiuole ai margini della viabilità cittadina, le rotatorie, gli spazi verdi situati all’interno dei luoghi di culto, a cui si aggiungono gli spazi verdi di 72 edifici scolastici.

Terminato lo sfalcio del verde, prende il via il programma di potatura di circa 1700 alberi collocati soprattutto lungo le strade con interventi sugli alberi e sulle piante posizionate nelle aree pubbliche che, come prevede anche il regolamento comunale, vengono fatti nei mesi autunnali e invernali. Tra le infrastrutture viarie più importanti interessate dalla potatura ci saranno i tratti nord dei nuovi lungomare, viale Rimembranze e viale Principe Amedeo.

Si ricorda che nelle aree urbane e soprattutto lungo gli assi viari le potature risultano necessarie per mantenere l’integrità strutturale e la stabilità, riducendo i rischi per le attività antropiche, ma hanno anche l’obiettivo correttivo o preventivo di favorire la longevità della pianta e migliorarne il portamento. Tutti gli interventi vengono compiuti seguendo le buone pratiche dell’arboricoltura e i dettami del regolamento del verde.

Oltre ai tagli erba e alle potature degli alberi, Anthea sta mettendo in programma gli abbattimenti delle piante morte o in stato di particolare degrado ai quali seguiranno le rimozioni tramite fresatura, delle rispettive ceppaie e dove possibile, la messa a dimora di nuove alberature. È infatti l’inverno, il periodo ottimale per la messa a dimora degli alberi, che durante il loro riposo vegetativo subiscono minori stress di trapianto.

Infine, nei tratti di lungomare di competenza di Anthea verranno programmate ed eseguite le attività di cura e gestione propedeutiche alla nuova stagione estiva: rimozione infestanti, potatura di erbacee perenni e arbusti, messa a dimora di nuove piante, cura degli alberi ed eventuali riparazioni di impianti irrigui