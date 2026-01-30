Rimini. Dopo anni è ripartito il nautofono. Anthea: “Ma non sappiamo se e quanto durerà”

Un suono familiare è tornato a farsi sentire lungo la costa riminese, ieri notte tra le 3 e le 6. Non era un allarme, ma il battito cardiaco del porto che riprendeva a pulsare. Dopo settimane di ricerche per reperire componenti e lo studio di circuiti d’altri tempi, il nautofono ha dato segni di vita. Se n’era già parlato a novembre di restituire a Rimini una delle sue voci più iconiche e poco prima di Natale, infatti, un tavolo tecnico decisivo tra l’amministrazione comunale, i vertici della società multiservizi impegnata nella valorizzazione del patrimonio pubblico Anthea e gli esperti del settore ha tracciato la rotta giusta: bisognava intervenire su un sistema tanto affascinante quanto arcaico. Non è stato affatto un percorso semplice, ma la perseveranza ha pagato.
Ne abbiamo parlato con Nadia Rossi, presidente di Anthea, che ha seguito da vicino ogni fase di questa operazione di guarigione del “vecchio marinaio”.