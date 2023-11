Rimini, donne e violenza: allarme per i matrimoni forzati

La Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne quest’anno cade proprio di sabato, il giorno in cui tradizionalmente Rimini marcia per le vie del centro storico per gridare il suo no, il suo basta, a violenze fisiche, psicologiche e sessuali, alla discriminazione e alla disparità di genere. Il 25 novembre sarà la giornata in cui si accenderanno anche le luminarie natalizie, luci che quest’anno simboleggeranno anche «la speranza, la via d’uscita – afferma la vicesindaca Chiara Bellini – dal buio dei soprusi e dei maltrattamenti».

