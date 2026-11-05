Rimini, “Donne Coraggio!”: un ricco calendario di iniziative contro la violenza di genere

Oltre venti appuntamenti tra incontri, spettacoli, convegni, camminate, cinema, formazione e sensibilizzazione animeranno il mese di novembre in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre.
Torna anche quest’anno ”Donne Coraggio!”, il calendario di iniziative promosso dal Comune di Rimini insieme alle associazioni, agli enti, alle istituzioni culturali, agli istituti scolastici e alle realtà del territorio da anni impegnate nella prevenzione e nel contrasto della violenza maschile contro le donne.
Un programma che unisce approfondimento culturale, prevenzione, formazione, educazione e sostegno concreto, con l’obiettivo di mantenere alta l’attenzione su un fenomeno che continua a manifestarsi in forme diverse e che richiede una risposta collettiva e permanente da parte della comunità.