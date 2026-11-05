Rimini, “Donne Coraggio!”: un ricco calendario di iniziative contro la violenza di genere

Un programma che unisce approfondimento culturale, prevenzione, formazione, educazione e sostegno concreto, con l’obiettivo di mantenere alta l’attenzione su un fenomeno che continua a manifestarsi in forme diverse e che richiede una risposta collettiva e permanente da parte della comunità.

Dietro il calendario di iniziative di “Donne Coraggio” c’’è il lavoro quotidiano della rete cittadina impegnata nel contrasto alla violenza di genere. I numeri confermano quanto sia ancora fondamentale il lavoro svolto dalla rete territoriale. Nei primi dieci mesi del 2026 il Centro Antiviolenza Rompi il Silenzio ha accolto 334 donne, in aumento rispetto alle 303 dello stesso periodo del 2025. Sono state inoltre ospitate in Casa Rifugio 28 donne e 16 minori, per un totale di oltre 5.000 notti di accoglienza protetta. Parallelamente, gli sportelli della Casa delle Donne hanno registrato 292 appuntamenti, di cui 240 allo sportello psicologico e 52 tra sportello legale e commercialistico.