Tra queste una conferma e una novità. La conferma è quella di sabato 23 novembre “È per te. Rimini in cammino contro la violenza sulle donne” con ritrovo alle ore 16.00 e partenza ore 16.30, da Piazza Cavour (in collaborazione con Rompi il Silenzio APS, che ringrazia per il contributo Riviera Banca). A seguire l’accensione delle luci di Natale, con la musica dell’orchestra del Liceo musicale “Einstein” di Rimini.

Mercoledì 4 dicembre la novità di quest’anno, il concerto “Eleutheria. Dodici voci di donne per l’eliminazione della violenza di genere”, al Teatro Galli - ore 21. Uno spettacolo dove dodici cantanti riminesi ripercorreranno con brani propri e alcuni arrangiamenti particolari di canzoni già note i temi legati al mondo della donna e della violenza di genere. Ingresso libero con prenotazione su www.biglietteria.comune.rimini.it - 0541 793811

In collaborazione con Rompi il Silenzio APS che ringrazia per il contributo: RivieraBanca, Fratelli Franchini, RomagnaAcque, Valpharma Group, Gruppo Myo, AICS Comitato Provinciale Rimini, Il Tecnico 2424.

“Servizi, formazione e anche produzioni culturali e spettacoli - spiega Chiara Bellini, vicesindaca con delega alle politiche di genere del Comune di Rimini - sono diversi gli strumenti con cui l’Amministrazione comunale, ogni giorno, contrasata la violenza di genere, promuovendo il protagonismo delle donne nella società. A Rimini il sistema di prevenzione e sostegno funziona, grazie ad una rete matura tra istituzioni, forze dell’ordine, azienda sanitaria, scuole. Anche la nascitae la crescita di una realtà come Rete Donne Rimini va in questa direzione corale di pensiero e azione, da cui nascono cartelloni plurali e di qualità come quello presentato oggi”.

“Numeri in aumento - spiega Roberta Calderisi, presidente di “Rompi il silenzio” - al Centro antiviolenza gestito a Rimini. 282 le donne vittime di violenza accolte (in allegato una ampia sintesi dei dati), praticamente lo stesso numero che l’anno scorso era raggiunto solo a fine anno. Crescono anche le ragazze più giovani che si informano ai primi segnali ambigui. Cresce la consapevolezza dunque e anche le segnalazioni, così come le richieste di aiuto. Importante lo sportello lavoro con cui cerchiamo di sostenere l’autonomia delle donne anche dal punto di vista occupazionale, e la prevenzione; via la campagna social “l’amore libera, non possiede”.