Rimini, donna muore mentre fa il bagno al mare, un giovane nordafricano ha provato a salvarla VIDEO

Un bagno al mare con conseguenze tragiche per una donna di 37 anni questa mattina a Rimini: è stata colta da malore mentre faceva il bagno nel tratto all’altezza dei bagni 126 e 127 e per lei non c’è stato scampo. La donna ha purtroppo accusato un malore che le è stato fatale. Un uomo ha dato subito l’allarme: si sono immediatamente attivate la Capitaneria di Porto e i sanitari del 118, ma nonostante l’uso del defibrillatore non c’è stato nulla da fare. Sul posto la Capitaneria di Porto, la polizia di stato, i vigili del fuoco e il 118, tutti soccorsi allertati da un giovane che ha tentato di soccorrere la donna. Sembra che il primo a rendersi conto delle difficoltà della 37enne (originaria della provincia di Taranto e residente nel Milanese) sia stato un ragazzo che non ha esitato ad entrare in mare. Il giovane, di origine nordafricana, che ha rischiato di annegare a sua volta, è comunque riuscito a trascinare a riva la 37enne. Sul posto la Polizia di Stato con Scientifica e Squadra Mobile.