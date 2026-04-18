Rimini, donna morta in Rsa: famiglia risarcita dall’assicurazione

Non si costituiranno parti civili i due figli di Maria Rosaria Onorati, la 76enne ospite della Rsa Quisisana che, nel luglio 2023, perse la vita precipitando dalle scale in sedia a rotelle. Gli eredi dell’anziana, in qualità di parti offese nel procedimento e difesi dall’avvocato Giuliano Renzi, dopo i primi contatti avviati nei mesi scorsi, di recente sono stati completamente risarciti del danno dalla compagnia assicurativa della struttura (la somma però non è stata resa nota). In questo modo sono stati “liberati” dal pagamento in caso di condanna i due imputati accusati di omicidio colposo: si tratta del 33enne infermiere riminese (difeso dall’avvocato Gian Paolo Colosimo del Foro di Rimini) che si occupava della donna e della 46enne rumena responsabile della Rsa (assistita dalla legale Eleonora Ciliberti del foro di Milano).