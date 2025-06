Rimini, donna a processo per maltrattamenti alla compagna: “Ma sono io la vittima della mia ex”

Ha raccontato al giudice di non essere lei la compagna maltrattante, ma di aver subito angherie dalla donna con la quale aveva avuto una relazione. A processo per maltrattamenti in famiglia, nei confronti della convivente, una professionista di 55 anni, che dal 2017 aveva avuto una relazione con una riminese di 60 anni conosciuta un pomeriggio al mare, a Riccione. La donna, emiliana di origine - difesa dall’avvocato Andrea Iaccarini del Foro di Modena - è stata ascoltata mercoledì mattina in Tribunale a Rimini, dalla giudice Elisa Giallombardo. L’imputata quindi ha raccontato di aver subito maltrattamenti dalla donna, che poi l’ha denunciata, anche davanti ai figli. Inoltre ha specificato di non aver mai iniziato una convivenza, ma di aver avuto bisogno dell’appartamento dove viveva la persona offesa, per far trascorrere le vacanze ai figli. Non potendone più delle aggressioni da parte della compagna, l’imputata ha detto che dopo solo un anno ha interrotto la relazione pur avendo continuato comunque a sentire la ex fidanza, magari per aiutarla economicamente.