Rimini, donna 43enne muore dopo avere assunto cocaina insieme al compagno

Una donna di 43 anni è deceduta dopo aver assunto cocaina insieme al compagno. Il corpo della 43enne è stato rinvenuto nella notte dai carabinieri di Rimini dopo che il compagno della 43enne aveva chiamato il 118. Quando i sanitari sono giunti nell’appartamento hanno tentato per diverso tempo di rianimare la donna ma non c’è nulla da fare. Avvisato il magistrato di turno, il pm Davide Ercolani, la salma della donna che risulta residente a Riccione, commessa in un supermercato, è stata trasportata all’obitorio dove rimarrà a disposizione dell’autorità giudiziaria che ha disposto l’autopsia. Secondo una prima ricostruzione, a chiamare i soccorsi è stato il fidanzato della 43enne che si trovava insieme a lei.

Nella notte la donna avrebbe avuto problemi respiratori e il compagno preoccupato ha chiamato il 118. Quando i sanitari sono giunti sul posto, la donna era già priva di sensi. Ai carabinieri il compagno avrebbe dichiarato di aver consumato insieme a lei della cocaina la sera precedente. La Procura di Rimini ha aperto al momento un fascicolo d’indagine per morte in conseguenza ad altro reato.