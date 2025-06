Rimini, donazione a Oncoematologia pediatrica dalla designer e fotografa cesenate Meraviglia

RIMINI. Una cerimonia semplice ma carica di significato si è tenuta nei giorni scorsi al Day Hospital Oncoematologico Pediatrico dell’Ospedale di Rimini, per ringraziare pubblicamente Claudia Meraviglia, designer e fotografa cesenate, per la sua donazione di 800 euro a favore del reparto. Attraverso la vendita della sua ultima collezione di cartoleria artistica, Claudia ha scelto di promuovere una raccolta fondi destinata a sostenere i piccoli pazienti in cura. Un gesto di generosità nato non solo da una sensibilità creativa, ma da un’autentica volontà di mettere l’arte al servizio della solidarietà.

«Claudia Meraviglia è un’artista che trasforma emozioni in immagini – afferma la dottoressa Elisabetta Montesi, direttrice dell’Unità Operativa URP, accoglienza, marketing e Fundraising – e oggi ha trasformato la sua creatività in un gesto concreto di vicinanza ai bambini e alle famiglie che affrontano percorsi di cura difficili ma pieni di speranza».

Insieme alla dottoressa Montesi alla cerimonia erano presenti anche la dottoressa Francesca Raggi, Direttrice del Presidio Ospedaliero, e la dottoressa Roberta Pericoli responsabile del reparto di Oncoematologia Pediatrica, che hanno accolto e ringraziato Claudia per la sua iniziativa, sottolineando quanto queste donazioni siano fondamentali per migliorare l’accoglienza e il benessere dei giovani pazienti e come “questo gesto ricordi a tutti noi quanto la bellezza, quando è mossa dal cuore, può davvero fare la differenza».

La donazione sarà destinata all’acquisto di nuovi giochi e materiali ricreativi per rendere più serena e stimolante la permanenza in Day Hospital dei piccoli pazienti.