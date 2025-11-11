Rimini, Domus del Chirurgo: via libera alla manutenzione straordinaria della copertura

La Giunta di Rimini ha approvato questa mattina il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica per la manutenzione straordinaria della copertura della Domus del Chirurgo, il prezioso sito archeologico di Piazza Ferrari.

Il progetto, già approvato nelle sue linee di indirizzo nell’agosto scorso, è stato integrato, come già previsto, con ulteriori interventi condivisi con la competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio a seguito di approfondimenti tecnico specialistici e sopralluoghi emersi durante i recenti lavori di restauro dell’area archeologica finanziati dal Ministero della Cultura e completati nei mesi scorsi.

Complessivamente si tratta di un investimento di 115mila euro, finalizzato a migliorare l’impermeabilizzazione della copertura della Domus preservando così gli straordinari mosaici che il sito conserva.

Il progetto prevede un intervento complessivo sulle sette vasche adibite a tetto verde intensivo che caratterizzano la copertura della Domus. L’obiettivo è fare una manutenzione straordinaria che garantisca una completa impermeabilizzazione e il corretto deflusso delle acque piovane, proteggendo così gli straordinari mosaici e i reperti conservati nel sito.