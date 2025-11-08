Rimini. Domus del Chirurgo. Il sindaco: “Nuovo impianto di aerazione da un milione di euro”

Un impianto di aerazione perla Domus in piazza Ferrari e una serie di interventi per valorizzare l’Anfiteatro. Lo ha spiegato il sindaco, Jamil Sadegholvaad, durante il l’ultimo Consiglio comunale dell’altro giorno in cui è stato fatto il chiarimento a seguito dell’approfondimento già fatto in sede di commissione consigliare nel mese di ottobre durante il quale era stato presentato l’esito della ricerca d’archivio e bibliografica sull’Anfiteatro romano commissionata dall’Amministrazione comunale agli archeologi individuati dalla Soprintendenza.