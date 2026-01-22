Rimini, Domus del Chirurgo: al via i lavori di manuenzione

Sono iniziati in questi giorni i lavori di manutenzione straordinaria alla Domus del Chirurgo, il sito archeologico di Piazza Ferrari. L’intervento nasce dalla volontà di tutelare al meglio il prezioso patrimonio storico e archeologico dell’area, che dal 2007 accoglie ogni anno migliaia di visitatori, attratti dalla ricchezza dei reperti finora inediti.

Il progetto è stato concordato con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, che già nel 2024 aveva effettuato il restauro di alcune sezioni dei mosaici presenti nel sito e che continuerà a seguire l’intervento nei prossimi mesi. Durante le verifiche tecniche svolte in occasione del precedente restauro, è emersa la necessità di migliorare l’impermeabilizzazione della copertura, anche in risposta all’aumento degli episodi di pioggia intensa.

In particolare, i lavori riguarderanno le sette vasche della copertura a tetto verde intensivo, con l’obiettivo di garantire un’impermeabilizzazione completa e un corretto deflusso delle acque, proteggendo così i mosaici preziosi custoditi nella Domus.

L’intervento, del valore di circa 112mila euro, è affidato alla ditta F.lli Giorgi, che ha già avviato i lavori, previsti in sei mesi. Il cantiere interesserà esclusivamente la copertura dell’edificio, mentre la Domus rimarrà aperta al pubblico, garantendo sicurezza e accessibilità ai visitatori e alle numerose scolaresche che frequentano regolarmente il sito.

Con questo intervento si conferma l’impegno a garantire la tutela e la fruibilità della Domus del Chirurgo nel tempo, in continuità con il più ampio programma di valorizzazione del patrimonio storico e artistico della città, tra cui il prossimo restauro del Ponte di Tiberio.