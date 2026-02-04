Rimini, domenica in cattedrale una messa dedicata a don Benzi in diretta su Rai Uno

La Santa Messa di Rai Uno di domenica 8 febbraio sarà trasmessa in diretta dalla Cattedrale di Rimini a partire dalle ore 10.55. A presiedere la celebrazione sarà il vescovo di Rimini, monsignor Nicolò Anselmi.

In occasione della memoria liturgica di Santa Giuseppina Bakhita, la Chiesa celebra la Giornata Mondiale di preghiera e riflessione contro la tratta di persone. Per questo motivo la celebrazione sarà dedicata a don Oreste Benzi, sacerdote riminese e fondatore della Comunità Papa Giovanni XXIII.

L’opera di don Oreste Benzi è conosciuta a livello nazionale e internazionale anche per il suo impegno accanto alle donne vittime di tratta e di sfruttamento della prostituzione, un’azione concreta e profetica che ha contribuito a sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sul dramma della schiavitù moderna, nella fedeltà al Vangelo e alla dignità di ogni persona.