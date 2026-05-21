Rimini, divieto di fumo in spiaggia: spuntano i primi cartelli

A Rimini ecco i primi cartelli in spiaggia sul divieto di fumo e sulle aree riservate ai fumatori. Da subito gran parte degli operatori ha già risposto presente, sia apponendo gli appositi cartelli e indicazioni per informare del nuovo provvedimento, sia allestendo le prime zone riservate ai fumatori nelle aree a monte degli ombrelloni, dedicando gazebo, aree relax, spazi, opportunamente indicati a favore dei bagnanti. Si ricorda che l’ordinanza prevede che siano sempre vietate le sigarette nelle aree sportive e nei parchi giochi per bambini.

“L’estensione del divieto di fumo sulle spiagge è una novità che incide sulle abitudini dei bagnanti e che richiede buon senso e spirito di collaborazione – sottolinea l’Amministrazione Comunale – In questo senso è significativo vedere come i nostri operatori si siano subito attivati per recepire le nuove indicazioni e per garantire a tutti i frequentatori delle spiagge riminesi di vivere un’esperienza di svago, relax e benessere a 360 gradi, nel pieno rispetto di tutti”.