Rimini, divieti di balneazione alla foce del Marecchia

RIMINI. Scatta anche a Rimini, in due tratti del litorale, il divieto di balneazione a seguito delle rilevazioni condotte in questi giorni da Arpae, l’agenzia ambientale della Regione Emilia-Romagna. Si tratta di due zone a nord e a sud della foce del Marecchia, che si vanno ad aggiungere alle altre limitazioni decise tra ieri e oggi, che riguardano Goro (due tratti) e Porto Garibaldi nel Ferrarese e Punta Marina nel Ravennate. Il campionamento delle acque marine è stato realizzato da Arpae tra martedì 29 e mercoledì 30 luglio nell’ambito di quanto previsto dal calendario della stagione balneare. Coinvolte tutte le province della Riviera: Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. In totale sono dunque sei, su 92 complessivi, i tratti di mare dove sono stati trovati valori non a norma e per i quali “verranno emanate dai sindaci ordinanze di non balneabilità fino al rientro al di sotto delle soglie previste- spiega Arpae- che solitamente avviene in breve tempo. I campionamenti saranno ripetuti fino a quando i parametri non risulteranno conformi”.