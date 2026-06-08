Rimini, disturba i bagnanti in spiaggia, la Polizia lo porta in Questura e nel tragitto distrugge l’interno della Volante

Nel pomeriggio di domenica 7 giugno la Polizia di Stato di Rimini ha tratto in arresto un uomo italiano, responsabile dei reati di danneggiamento aggravato e resistenza a Pubblico Ufficiale.

L’intervento è avvenuto intorno alle 17 in zona sud di Viale Regina Margherita presso uno stabilimento balneare, dove un equipaggio delle Volanti è stato inviato dalla sala operativa, a seguito di numerose telefonate riguardo ad un uomo che, in forte stato di agitazione psico-fisica e sotto effetto di sostanze stupefacenti, disturbava le persone. Durante gli accertamenti di rito, l’uomo si mostrava molto agitato ed insofferente ai controlli, tanto da costringere un operatore dei Carabinieri, nel frattempo giunti in ausilio, ad estrarre il taser, con il fine ultimo di farlo desistere dal suo comportamento non collaborativo. È stato quindi accompagnato presso gli Uffici della Questura; durante il tragitto, il soggetto mostrava nuovamente un comportamento ostruttivo, dando in escandescenza e colpendo violentemente l’auto del nucleo Volanti, al punto da renderla inutilizzabile. Ultimate le formalità di rito, veniva tratto in arresto, in attesa del rito direttissimo previsto per oggi.