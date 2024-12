Rimini. Distributori di alcol chiusi di notte, allo studio un’ordinanza comunale

«L’alcol è, senza dubbio, una delle cause scatenanti di risse, aggressioni e degrado urbano. Per questo stiamo studiando una formula che possa almeno arginare il fenomeno».

Juri Magrini, assessore alla Sicurezza urbana, ha da giorni sotto mano un provvedimento che porterà in giunta entro il mese. Un atto mirato a ridimensionare, anche temporaneamente, alcune attività inerenti la vendita degli alcolici. «Stiamo valutando la possibilità di emettere un’ordinanza contingibile e urgente, con durata da uno a tre mesi, che ci possa permettere di chiudere di notte i distributori automatici di bevande a contenuto alcolico».

Un atto che, inizialmente, andrebbe ad interessare solo una zona cittadina. «Il provvedimento coinvolgerebbe Borgo Marina - puntualizza Magrini -. Ma non è detto che alla fine lo si possa estendere anche ad altri quartieri. Questo per evitare che la notte, quando negozi e supermercati sono chiusi, l’abuso di alcol possa comunque proseguire attraverso l’acquisto dai distributori automatici, che, ricordo, sono aperti h24».

L’ordinanza, in sostanza, dovrebbe seguire le orme di quella emessa a Bologna, che prevede la chiusura delle “macchinette sputa bottiglie” a partire dalle 21 per riaprire la mattina successiva.

«La materia è complessa e tocca anche la sfera legislativa - osserva l’assessore -. Per questo siamo ancora in fase di analisi. La nostra intenzione è, comunque, quella di farla scattare dal prossimo anno, già a gennaio. Ci stiamo lavorando».

Da qui, dunque, la necessita di giungere ad una particolare ordinanza, contingibile e urgente appunto, che possa operare in deroga all’ordinamento vigente. «Proprio così – conferma l’assessore alla Sicurezza urbana -. Per questo siamo ancora in fase di studio. L’obiettivo è adottare il provvedimento in determinate zone di Rimini, quelle dove la situazione relativa alla sicurezza dei cittadini rivesta una certa gravità. E, quindi, ci sia bisogno di interventi urgenti».