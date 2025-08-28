Rimini, distributori automatici chiusi di notte, nuova ordinanza anti dregrado

RIMINI. Nuova ordinanza ‘antidegrado’ a Rimini. Da ieri i distributori automatici di cibo e bevande presenti tra la stazione e il centro storico a Rimini (via Giovanni XXIII, piazzale Cesare Battisti, via Dante Alighieri e via Tempio Malatestiano e piazza Ferrari) dovranno restare chiusi tutti i giorni dalle 23 alle 5, con obbligo di videosorveglianza o di sistemi di chiusura a carico dei locali. Se gli esercizi interessati ne fossero sprovvisti, “saranno chiamati entro il 15 settembre a dotarsi di serrande o dispositivi simili per garantire la chiusura dei locali, impedendone l’accesso al pubblico nella fascia oraria notturna indicata. In caso contrario saranno costretti a sospendere o cessare la propria attività”, prevede l’ordinanza, valida fino al 25 settembre con possibilità di proroga. Le violazioni sono punite con multe da 500 a 5.000 euro. Il provvedimento, sperimentale, va a sostituire la precedente ordinanza emessa a inizio luglio e, ricorda il Comune, “nasce da un confronto con l’associazione di categoria del settore, che ha condiviso con l’amministrazione comunale l’obiettivo di adottare soluzioni che possano prevenire quei fenomeni di degrado urbano che si verificano nelle aree adiacenti alle postazioni automatiche”.